Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 30 декабря
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 30 декабря. За последние сутки заболело еще 7 986 человек, излечилось 16 тысяч пациентов и скончалось 243.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 110 139 случаев
- Винницкая область - 22 242 случаев
- Волынская область - 32 735 случаев
- Днепропетровская область - 58 094 случаев
- Донецкая область - 35 905 случаев
- Житомирская область - 38 720 случаев
- Закарпатская область - 28 065 случаев
- Запорожская область - 53 428 случаев
- Ивано-Франковская область - 43 072 случаев
- Киевская область - 58 535 случаев
- Кировоградская область - 8 345 случаев
- Луганская область - 10 218 случаев
- Львовская область - 60 923 случаев
- Николаевская область - 30 500 случаев
- Одесская область - 70 592 случаев
- Полтавская область - 35 788 случаев
- Ровенская область - 40 672 случаев
- Сумская область - 40 305 случаев
- Тернопольская область - 33 789 случаев
- Харьковская область - 68 807 случаев
- Херсонская область - 17 497 случаев
- Хмельницкая область - 38 833 случаев
- Черкасская область - 38 696 случаев
- Черновицкая область - 39 815 случаев
- Черниговская область - 29 633 случаев
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует начать масштабную вакцинацию от коронавируса в короткий срок.
Как сообщала "Страна", на данный момент в Украине зафиксировали пять мутаций коронавируса, все они входят в глобальную генетическую линию В и происходят из Китая. Нового чрезвычайно заразного штамма коронавируса, который появился в Великобритании в Украине не обнаружено.
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