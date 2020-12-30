В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 30 декабря. За последние сутки заболело еще 7 986 человек, излечилось 16 тысяч пациентов и скончалось 243.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 110 139 случаев

Винницкая область - 22 242 случаев

Волынская область - 32 735 случаев

Днепропетровская область - 58 094 случаев

Донецкая область - 35 905 случаев

Житомирская область - 38 720 случаев

Закарпатская область - 28 065 случаев

Запорожская область - 53 428 случаев

Ивано-Франковская область - 43 072 случаев

Киевская область - 58 535 случаев

Кировоградская область - 8 345 случаев

Луганская область - 10 218 случаев

Львовская область - 60 923 случаев

Николаевская область - 30 500 случаев

Одесская область - 70 592 случаев

Полтавская область - 35 788 случаев

Ровенская область - 40 672 случаев

Сумская область - 40 305 случаев

Тернопольская область - 33 789 случаев

Харьковская область - 68 807 случаев

Херсонская область - 17 497 случаев

Хмельницкая область - 38 833 случаев

Черкасская область - 38 696 случаев

Черновицкая область - 39 815 случаев

Черниговская область - 29 633 случаев

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует начать масштабную вакцинацию от коронавируса в короткий срок.

Как сообщала "Страна", на данный момент в Украине зафиксировали пять мутаций коронавируса, все они входят в глобальную генетическую линию В и происходят из Китая. Нового чрезвычайно заразного штамма коронавируса, который появился в Великобритании в Украине не обнаружено.