Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 30 декабря. За последние сутки заболело еще 7 986 человек, излечилось 16 тысяч пациентов и скончалось 243. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 110 139 случаев
  • Винницкая область - 22 242 случаев
  • Волынская область - 32 735 случаев
  • Днепропетровская область - 58 094 случаев
  • Донецкая область - 35 905 случаев
  • Житомирская область - 38 720 случаев
  • Закарпатская область - 28 065 случаев
  • Запорожская область - 53 428 случаев
  • Ивано-Франковская область - 43 072 случаев
  • Киевская область - 58 535 случаев
  • Кировоградская область - 8 345 случаев
  • Луганская область - 10 218 случаев
  • Львовская область - 60 923 случаев
  • Николаевская область - 30 500 случаев
  • Одесская область - 70 592 случаев
  • Полтавская область - 35 788 случаев
  • Ровенская область - 40 672 случаев
  • Сумская область - 40 305 случаев
  • Тернопольская область - 33 789 случаев
  • Харьковская область - 68 807 случаев
  • Херсонская область - 17 497 случаев
  • Хмельницкая область - 38 833 случаев
  • Черкасская область - 38 696 случаев
  • Черновицкая область - 39 815 случаев
  • Черниговская область - 29 633 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует начать масштабную вакцинацию от коронавируса в короткий срок.

Как сообщала "Страна", на данный момент в Украине зафиксировали пять мутаций коронавируса, все они входят в глобальную генетическую линию В и происходят из Китая. Нового чрезвычайно заразного штамма коронавируса, который появился в Великобритании в Украине не обнаружено.

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