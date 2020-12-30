Компания показала разработку нового устройства. Фото: flickr.com

Машиностроительная компания Canon разрабатывает новую карманную камеру для смартфона со стабилизатором. Компания зарегистрировала патент на устройство, согласно которому оно, похоже, будет похоже на снятое с производства Osmo Pro китайской компании DJI. 

О патенте сообщает сайт Canon News.

На иллюстрациях видно, что продукт Canon имеет ручку, тыльный дисплей, стабилизатор, элементы управления, датчик камеры и крепление объектива.

В верхней части камеры есть башмак для подключения вспышки или других аксессуаров. Рядом находится некий переключатель, который может управлять режимом стабилизации или быть просто защелкой для крепления объективов. 

В дополнение к большому дисплею, который наверняка задуман сенсорным, устройством можно будет управлять с помощью большой кнопки и пары джойстиков. Также, похоже, есть спусковой крючок на передней стороне рукоятки. В большинстве аналогичных стабилизаторов он используется для центрирования стабилизатора или для фиксации наклона. Похоже, ручку можно складывать для транспортировки.

Проект новой камерыРазработка новой камеры

По данным СМИ, портативная камера с помощью прокрутки будет менять ориентацию с общего снимка на селфи-фото и присоединяться к смартфону, чтобы транслировать изображение на экран.

Osmo Pro от DJI

 

Снятая с производства Osmo Pro от DJI

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