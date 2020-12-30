Canon разрабатывает съемную камеру для смартфона со стабилизатором
Машиностроительная компания Canon разрабатывает новую карманную камеру для смартфона со стабилизатором. Компания зарегистрировала патент на устройство, согласно которому оно, похоже, будет похоже на снятое с производства Osmo Pro китайской компании DJI.
О патенте сообщает сайт Canon News.
На иллюстрациях видно, что продукт Canon имеет ручку, тыльный дисплей, стабилизатор, элементы управления, датчик камеры и крепление объектива.
В верхней части камеры есть башмак для подключения вспышки или других аксессуаров. Рядом находится некий переключатель, который может управлять режимом стабилизации или быть просто защелкой для крепления объективов.
В дополнение к большому дисплею, который наверняка задуман сенсорным, устройством можно будет управлять с помощью большой кнопки и пары джойстиков. Также, похоже, есть спусковой крючок на передней стороне рукоятки. В большинстве аналогичных стабилизаторов он используется для центрирования стабилизатора или для фиксации наклона. Похоже, ручку можно складывать для транспортировки.
По данным СМИ, портативная камера с помощью прокрутки будет менять ориентацию с общего снимка на селфи-фото и присоединяться к смартфону, чтобы транслировать изображение на экран.
Снятая с производства Osmo Pro от DJI
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