Президент Владимир Зеленский уволил с должности губернатора Черкасской области Сергея Сергийчука, который успел проработать на посту всего четыре месяца.

Об этом сообщается в документе №602/2020 от 29 декабря.

"Освободить Сергийчука Сергея Ивановича с должности председателя Черкасской областной государственной администрации", - указано в сообщении.

Согласно информации Офиса президента, увольнение произошло после подачи заявления по собственному желанию.

Следующим же указом №603/2020 Зеленский назначил на его место временного исполняющего обязанности главы Черкасской областной государственной администрации Гусака Виктора Григорьевича. Все четыре месяца работы Сергийчука Гусак занимал должность его заместителя.

Сергей Сергийчук до назначения губернатором Черкасской области работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе.

Политик заявлял, что среди его приоритетов - снижение тарифов, запуск поезда Черкассы - Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра.

Напомним, 28 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской облгосадминистрации, которым стал эск-СБУшник Сергей Сергийчук. Представление прошло во время рабочей поездки Зеленского в этот регион.

Как сообщала "Страна", его кандидатура на эту должность была согласована с Кабинетом министров 26 августа этого года.