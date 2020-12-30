Заместитель главы Министерства обороны Российской Федерации Алексей Криворучко рассказал о российском перспективном и новейшем вооружении. В частности, он сообщил о создании лазерного оружия на случай отражения атак дронов.

Планы чиновник раскрыл в интервью газете "Красная звезда".

Криворучко напомнил, что в 2020 году были проведены успешные пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" - в начале октября и в ноябре.

"И уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка", - добавил замминистра.

По плану, на вооружение ракетный комплекс "Циркон" должен быть принят в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, президент России Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

Также замглавы Минобороны упомянул другое новейшее вооружение:

в России создают лазерное оружие для для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника;

летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время;

поступление в Военно-космические силы модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 ожидают в 2021 году;

водоизмещение строящихся в Керчи вертолетоносцев составит 40 тысяч тонн - вдвое больше, чем сообщалось ранее;

заказ на истребители пятого поколения Су-57 планируют увеличить, до конца 2024 года будут обеспечены досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов, в том числе 22 Су-57;

создание линейки бронетехники на базе танка Т-14 "Армата" завершится в 2022 году.

Ранее "Страна" приводила слова Владимира Путина о том, что самое мощное лазерное оружие в мире "Пересвет" уже находится на боевом дежурстве.

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