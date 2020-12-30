Конституционный суд без "головы"

В последние дни одним из главных источников новостей стал Офис генпрокурора – сначала в связи с делом замглавы ОП Олега Татарова, отобранным у НАБУ и переданным СБУ, потом – в связи с отстранением главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Между этими двумя процессами нет ничего общего, кроме одного – очевидно, что в обоих случаях ОГП действует по согласованию с Банковой.

Правда, если в ситуации с Татаровым все понятно (речь идет об обороне от атаки прозападной силовой структуры: надо защитить своего, чтобы не создавать прецедент), то ситуация с Тупицким сложнее. Она выглядит как запоздалый ответ на своеволие Конституционного суда в вопросе с электронным декларированием, хотя непонятно, зачем Банковой этот ответ, если КС, по сути, отстаивал интересы власти в этом споре.

Скорее всего, президент затеял мини-переворот внутри КС, чтобы вообще отбить у этого органа желание действовать по собственной инициативе без согласования с президентом. Второй возможный мотив - показать Западу, что Зеленский продолжает войну с органом, который отменил ответственность за декларирование (то есть, своего рода, демонстрация "верности курсу реформ").

Так или иначе, но Тупицкого вчера президент отстранил от исполнения обязанностей главы КСУ после СНБО.

Тупицкий отстранен на основании статьи УПК, которая позволяет президенту это делать в отношении лиц, которых он сам назначил на тот или иной пост. Формально это касается и Тупицкого - потому что он был введен в КСУ по квоте президента.

Но с точки зрения права это крайне спорный вопрос.

Во-первых, по Конституции у президента нет таки полномочий, а среди оснований для отставки главы КСУ или любого судьи этого органа (опять же по Конституции) не значится заведение против него уголовного дела. А Конституция выше УПК.

Во-вторых, даже УПК вводит особый порядок привлечения к ответственности судей. Для этого нужно согласие Высшего совета правосудия. В конце концов суды - это совсем другая ветвь власти, на которую президент влиять никак не может.

В общем, Зеленский совершил очередной крайне неоднозначный с правовой точки зрения шаг.

В оппозиции уже говорят об импичменте.

А Конституционный суд уже выпустил заявление, в котором не признал отстранение своего руководителя.

Гибридное оружие "Спутник V"

Мировые информационные ленты наполнены триумфальными сообщениями о том, что то одна, то другая страна начала вакцинацию своих граждан от коронавируса. Среди стартовавших – и соседняя Белоруссия, которая получила вакцину "Спутник V" от России. Российским "Спутником" начала прививаться даже далекая Аргентина.

И только в Украине вакцина из России считается "гибридным оружием". Именно так ее окрестил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сказал об этом министр как о чем-то само собой разумеющемся, не требующем доказательств. Хотя было бы интересно послушать объяснение того, почему "Спутник V" не является гибридным оружием против Аргентины, но почему-то является оружием против Украины.

Конечно, можно допустить, что Кулеба подозревает, будто в партию вакцины для Украины россияне подмешают "Новичок", хотя это было бы уже паранойей. А другого объяснения попросту не находится.

Потому что нельзя назвать объяснением то, что из-за массового прививания российской вакциной в Украине улучшится отношение к России. Ведь, во-первых, это может и не произойти (ведь не улучшается же имидж РФ из-за регулярного потребления российского газа). А во-вторых, уже сама ситуация, когда Москва предлагает нам вакцину, а Запад дружно игнорирует Украину, работает на российский имидж еще лучше. Только она работает еще и против имиджа украинской власти, которая отказывается от единственной на сегодняшний день возможности вакцинировать население.

По сути, именно этот отказ украинской власти и является гибридным оружием против Украины. И речь не только о спасении человеческих жизней (хотя это первостепенно), но и о возобновлении полноценной экономической жизни страны, которое произойдет только после вакцинации. То есть опосредованно – речь о рабочих местах, о наполнении бюджета и о повышении соцвыплат для обедневшего населения.

Так что вакцина любого происхождения сегодня – это гибридное оружие для защиты украинцев. Лишь бы она работала.

Рейтинги партий: "ОПЗЖ" обошла "слуг"

По результатам двух последних соцопросов, опубликованных позавчера и вчера "Демократическими инициативами" и "Украинской социологической группой", партия "Слуга народа" теряет лидерство в рейтинге, а "Оппозиционная платформа – За жизнь" выходит на первое место.

Это первый со времен начала предвыборной парламентской кампании 2019 года случай, когда "Слуга народа" упустила лидерство. Хотя, глядя на все тенденции, начиная с первых дней работы Верховной Рады, было очевидно, что рано или поздно это произойдет: "слуги" – искусственный проект, созданный под президентский рейтинг, не имеющий четко выраженной идеологии и потому обреченный на быстрое увядание. Низкий же уровень избранных под этой маркой депутатов лишь ускорил процесс.

А тот факт, что сменила "слуг" на первой строчке именно "Оппоплатформа", означает, что разочарование нынешней властью происходит, в первую очередь, на Юго-Востоке. И если политика Зеленского не изменится, рейтинг "ОПЗЖ" продолжит расти прежде всего за счет падения его партии.

Тюрьма за кокарду: закончится ли эпоха Порошенко в мозгах?

Эхо эпохи Порошенко: во Львове задержали 19-летнего парня, сидевшего в кафе в шапке-ушанке из советской военной формы с кокардой, на которой изображена красная звезда с серпом и молотом. За данное "преступление" ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Когда весной 2019 года 73% граждан голосовали против Порошенко, они голосовали, в том числе, и против подобного маразма. Это не значит, что три четверти украинцев ностальгируют по СССР, – это означает, что абсолютное большинство граждан не считает правильным уголовное наказание за ношение того, что не вызывает у них никаких эмоций.

Можно не сомневаться в том, что и 19-летний киевлянин, задержанный львовской полицией, не испытывает ностальгии по Советскому Союзу, которого он не застал даже в утробе матери. Его поступок – это, как максимум, обычная тяга молодежи ко всему запретному. Это если парень следит за политическими новостями. Но более вероятно, что он даже не знал, что имеет дело с запрещенным при прошлой власти символом и просто решил поприкалываться. И за это сажать?!

Если при Порошенко всех убеждали, что преступным архаизмом является коммунистическая идеология вместе с ее символами, то в сегодняшней Украине, которая пытается восстановить демократию домайдановских времен, преступным архаизмом стал закон о декоммунизации. И если у "слуг народа" не хватает смелости отменить этот закон, то нужно отменить хотя бы прописанную в нем уголовную ответственность.

Тем более что она действует избирательно – только в отношении коммунистической символики. И почему-то не действует против нацистской.

Союз писателей против 14 "стран-агрессоров"

Тем временем не менее маразматическая новость вчера была опубликована Союзом писателей Украины. Удивляться этому, пожалуй, не стоит, поскольку сам Союз писателей – это архаический пережиток советских времен, который никому не нужен, кроме тех, кто живет за счет этой организации.

И чтобы показать, что никому не нужная организация находится в "авангарде", она и принимает решения вроде вчерашнего – "прекратить публикации в изданиях НСПУ произведений писателей тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины".

То есть, как видим, речь идет о целой группе из 14 стран, среди которых – Россия, Китай, Иран, Белоруссия, Армения и Сербия.

В этой новости нелепо все. Начиная с того, что даже в Украине вряд ли найдется хотя бы несколько тысяч человек, которые смогут сказать, что такое "издания НСПУ" сегодня. И вряд ли найдется хотя бы один такой человек в "запрещенных" Никарагуа и Мьянме.

Но главная нелепость в другом. Даже если представить, что публикации в изданиях НСПУ представляют ценность для армян или белорусов, нельзя отождествлять всех граждан с самим государством. СПУ делает исключение только для умерших писателей либо тех, которые "публично осуждают агрессию России". И все. При этом даже не допускается, что человек вообще может не интересоваться политикой и при этом писать талантливую лирику или фантастику.

Союз писателей остался реликтом советских времен даже в своих принципах: они по-прежнему руководствуются фразой "кто не с нами – тот против нас". Хотя если что и нужно декоммунизировать, так это как раз данный принцип, не позволяющий людям быть вне политики.