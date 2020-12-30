В западноафриканской стране Нигерии начался массовый голод. Его спровоцировали власти, запретив из-за коронавируса работу компаний, поставляющих продукты в магазины.

О ситуации в стране говорится в сюжете "Телеканала 360".

После того как в Нигерии 17 декабря число заразившихся коронавирусом за сутки побило рекорд, правительство страны ввело новые ограничения. Среди них был и запрет на работу крупной компании - поставщика пищевых продуктов.

Сразу образовался дефицит еды, и голодные люди ринулись захватывать склады с продовольствием и магазины. Толпы нигерийцев ходят по улицам в поисках еды.

Голод также начался в Буркина-Фасо и Южном Судане, сообщает телеканал.

Согласно прогнозу ООН, из-за пандемии коронавируса в концу этого года в мире будут голодать 265 миллионов человек. Также в ООН ожидают, что 2021 год принесет множество гуманитарных проблем на фоне падения экономики из-за пандемии.

Ранее "Страна" рассказывала о начале голода на Бали из-за отсутствия туристов.