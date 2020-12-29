Глава "Газпром - медиа холдинга" Александр Жаров объяснил, почему принадлежащий компании канал ТНТ решил закрыть проект "Дом-2". По словам Жарова, реалити-шоу перестало быть рентабельным, и руководство телеканала его убрало из эфира.

Как пишет РИА Новости, о мотивах руководства телеканала Жаров рассказал в эфире "Россия 24".

По его словам, проект стал сдавать позиции в последние годы, терять аудиторию.

"Безусловно, предельно популярный в начале, да и в середине, на пике своего развития, проект стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть проект достаточно дорогой, и он начал приносить телеканалу убытки", - сказал глава холдинга.

Жаров добавил, что со стороны руководства предпринимались попытки реформировать телепроект, но они оказались не очень успешными. Решение о закрытии главной телестройки принимало именно руководство телеканала.

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