Турция ужесточила правила въезда иностранцев путем авиасообщения и ввела обязательное прохождение теста на коронавирус, сделанного не ранее 72 часов до полета.

Об этом сообщает пресс-служба Turkish Airlines.

"В соответствии с действующими в республике правилами, пассажиры, летящие авиарейсами в Турцию или другую страну через Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета. Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени. Пассажирам младше 6 лет справка не потребуется", - указано в сообщении.

Если у пассажира не будет в наличии распечатанного или электронного результата теста на коронавирус на английском языке, шансы попасть на самолет равняются нулю. Пока что ужесточения установлены до первого марта 2021 года с возможностью продления.

Напомним, в Венгрии, которая первой Евросоюзе начала вакцинацию от коронавируса, создали электронный Covid-паспорт, подтверждающий отсутствие Сovid-19 у человека. Он состоит из двух приложений, которые венгры будут устанавливать на свои телефоны.

Как сообщала "Страна", власти Омана, где в начале 2020 года отдыхал президент Украины Владимир Зеленский, приняли решение открыть сухопутные, воздушные и морские границы во вторник, 29 декабря.