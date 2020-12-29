Правительство расширило перечень платных услуг, которые посетители могут получить в учреждениях природно-заповедного фонда (ПЗФ). Среди новых аттракций - проведение торжественных событий и массовых мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Кабинет Министров внес изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться бюджетными учреждениями природно-заповедного фонда в течение года", - говорится в сообщении.

Отныне посетителям будут доступны новые виды воздушного, водного и зимнего отдыха - как активного, так и спокойного; организация торжеств и массовых мероприятий; реализация видео-, кино- и фотопродукции об учреждениях ПЗФ; озеленение территорий и ландшафтное планирование; продукция пчеловодства и сувениры; временное хранение имущества и ряд других услуг.

"В этом году из-за карантина наши граждане путешествуют по Украине чаще, чем в прошлом году. Расширив перечень услуг в учреждениях природно-заповедного фонда, мы создаем больше возможностей для развития организованного туризма, рекреационной деятельности, оздоровления посетителей в естественных условиях. Это будет способствовать привлечению дополнительных средств на сохранение охраняемых природных комплексов", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

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