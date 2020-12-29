Президент США Дональд Трамп призвал Сенат отказаться от преодоления его вето на законопроект NDAA-2021 с оборонным бюджетом страны, который среди прочего содержит санкции против "Северного потока-2".

Соответствующее заявление Трамп обнародовал во вторник в своем Twitter.

"Слабое и усталое республиканское "руководство" (в Сенате США - Ред.) позволит пройти плохому законопроекту с оборонным бюджетом", - написал Трамп в серии сообщений.

Он назвал законопроект "позорным актом трусости и тотального подчинения слабых людей большим технологическим компаниям", а также призвал не преодолевать вето, пока ошибки бюджета не будут исправлены.

Напомним, сегодня, несмотря на вето Трампа, палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете.

Также мы писали о том, что вечером в воскресенье, 27 декабря, президент США Дональд Трамп подписал бюджет-2021 в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.