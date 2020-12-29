Пресс-служба Конституционного суда Украины опубликовала разъяснение о порядке прекращения полномочий судьи этого органа.

Появление разъяснения связано с подписанием 29 декабря президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

Комментарий приведен в Фейсбуке суда.

"В соответствии со статьей 154 УПК Украины вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Независимость судьи Конституционного суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождения судьи Конституционного суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины", - говорится в записи.

В КС заявили также, что решение об увольнении судьи Конституционного суда от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.

"Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины", - сказано в посте.

Напомним, во вторник Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ.

"Страна" приводила мнение правоведа, согласно которому такие действия президента незаконны.