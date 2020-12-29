Чтобы с роскошью отпраздновать Новый год, два ученика в Тернопольской области украли пару лошадей в соседнем селе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Лошадей по имени Ромашку (белая на фото) с Буяном планировали продать по 15 000 гривен за голову. Но не получилось", - говорится в сюжете.

Юные воры вели лошадей пешком из одного села в другое и оставили их на ночь в заброшенном хлеве в шести километрах от села.

Но у темной лошади была одна отличительная черта - небольшой нарост на морде. Именно по этой примете и удалось отыскать животное.

"Похитителями лошадей оказались ученики. Один из них даже учится в 10 классе, сын учительницы иностранных языков. Второй злоумышленник - ученик ПТУ", - рассказали журналисты.

Теперь парни вместо празднования Нового года проведут это время в судах. За кражу им грозит до 8 лет тюрьмы. Но скорее всего юноши получат условные сроки, потому что признали вину и вернули животных.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одесской области лошадь спровоцировала смертельное ДТП.

Также мы писали о том, как россиянин полез целоваться с лошадью и остался с откушенным носом.