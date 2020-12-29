В Чернобыльском заповеднике похвастались присоединению к еще одному международному проекту, призванному сохранить и увеличить биоразнообразие.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Еще одна победная новость: Чернобыльский заповедник присоединился к Глобальной информационной платформе данных по биоразнообразию - The Global Biodiversity Information Facility (GBIF)", - указано в сообщении.

Сотрудники заповедника также рассказали, что эта международная открытая база обмена данными по биоразнообразию финансируется правительствами стран-участников. Она позволяет любому пользователю из любой точки планеты удаленно получить доступ к информации касательно распространения видов, живущих на Земле.

В базе GBIF уже опубликованы наборы данных (датасета) о биоразнообразии заповедника. Один датасет - о флоре (1 582 записи), второй - о фауне (483 записи)

Напомним, Чернобыльский заповедник 1 декабря вошел в список Всемирной базы охраняемых территорий спустя четыре года после основания. Мировая база данных о природоохранных территорий The World Database on Protected Areas (WDPA) Protected Planet - полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях. Это совместный проект программы ООН по охране окружающей среды и Международным союзом охраны природы (МСОП), которым руководит Всемирный центр мониторинга заповедника природоохранной программы ООН (UNEP-WCMC).

Как сообщала "Страна", Министерство культуры и информационной политики планирует внести в перечень объектов Мирового наследия ЮНЕСКО Чернобыльский комплекс, чтобы человечество помнило о произошедшей аварии в 1986-м году.