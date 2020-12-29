В связи с аномально теплой погодой в декабре, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что Госслужба морского и речного транспорта продлила речную навигацию по Днепру до 15 января 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

"Морская администрация продлила сезон речной навигации на Днепре до 15 января 2021 года. И если в последующем погода будет позволять, мы хотим осуществлять эту навигацию круглый год", - сообщил Криклий.

Также министр напомнил, что на Днепре капремонт шлюзов продолжается, несмотря на изменения в госбюджете.

Ранее "Страна" информировала, что перед Новым годом в Украине существенно потеплеет.

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