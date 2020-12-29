В Луганской области задержали военнослужащего, который в ходе конфликта открыл огонь по своему сослуживцу.

Об этом сообщает Специализированной прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил Украины.

"Раскрыто покушение на умышленное убийство военнослужащего с применением оружия. 26.12.2020 в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение об огнестрельном ранении солдата одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Луганской области, в результате нарушения правил обращения с оружием", - указано в сообщении.

Однако следователи уточняют, что из-за расхождений в версии о неосторожном использовании оружия с областью ранений пострадавшего (сквозные огнестрельные ранения живота и правой голени), была начата проверка. Оказалось один военнослужащий выстрелил в другого в ходе конфликта.

Подозреваемый уже задержан и получил сообщение о подозрении согласно ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины, - (Законченное покушение на умышленное убийство). По итогам суда, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, в сводках пресс-служб ВСУ и штаба ООС на Донбассе редко упоминается о чрезвычайных происшествиях в действующей армии и в тылу - хулиганствах, пьяных драках, суицидах, несчастных случаях и неуставных отношениях.

Как сообщала "Страна", на Виноградаре в Киеве компания пьяных людей в военной форме устроила дебош возле магазина.