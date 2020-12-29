Сотрудники "Министерства госбезопасности ДНР" 28 декабря задержали в Донецке уроженца Донбасса и гражданина России, блогера и журналиста Романа Манекина. Его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Об этом сообщается на сайте "МГБ ДНР".

"МГБ ДНР проверяется появившаяся в открытых источниках информация о возможном сотрудничестве гражданина Манекина Романа Владимировича 1965 года рождения с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым в ущерб интересам государственной безопасности Республики", - сказано в сообщении.

По данным "СМИ ДНР", поводом к задержанию стала якобы переписка Асеева и Манекина, обнародованная Telegram-каналом "Джокер ДНР". В опубликованных скриншотах Facebook-сообщений человек, называющий себя Станиславом Асеевым, просил контакты судей ДНР, которые за деньги могли бы вынести оправдательные или мягкие приговоры в отношении нескольких узников.

Сам Асеев уже заявил, что эта якобы переписка с Манекинным - фальшивка.

"То, что выложили в Telegram-канале... этой переписки вообще не существует. Это совершенно не то, что писал ему я. При том, что моя переписка с ним сохранилась и при необходимости я могу выложить реальные скрины реального с ним разговора", - заявил Асеев.

Телеграм-канал "Донецкий абориген" заявил, что вскрыл аккаунты Романа Манекина и там не было переписки, на которую ссылается "МГБ ДНР". Он также назвал то, что вменяется Манекину грубой фальшивкой.

Роман Манекин - уроженец города Макеевки. С 90-х годов жил в России. В 2014 году вернулся в Донецк, где поддержал "Русскую весну" и "ДНР".

В последние годы открыто критиковал в соцсетях руководство "ДНР" и его политику. За что уже неоднократно задерживался по различным обвинениям. Манекин называл эти обвинения полностью сфальсифицированными.

Станислав Асеев - донецкий журналист, который работал с украинскими изданиями. Был задержан в 2017 году Донецке. Затем по обмену передан Украине год назад.