После довольно продолжительного периода низких цен на газ спотовая стоимость голубого топлива в Европе за один торговый день увеличилась сразу на 9%. Она вышла на новый максимум за последние почти два года.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Цена газа на голландском хабе TTF (за контракт "на сутки вперед") с поставкой в среду выросла до $221 за тысячу кубометров после прошлого пика в $212 с поставкой во вторник.

Это максимальное значение за последние 23 месяца - с 30 января 2019 года.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 42%. Это наиболее резкое падение за весь год (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре - на 39%).

Европа активно расходует запасы газа из подземных хранилищ. Отборы декабря 2020 года почти в два раза превышают уровень изъятия аналогичного периода прошлого года. Сейчас уровень заполненности ПХГ Европы достиг 75,53%, что на 2,87 процентных пунктов превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (72,66%). При этом на начало сезона отбора этот разрыв составлял 6,75 пункта, на начало ноября - 4,91 пункта, на начало декабря - 4,59 процентного пункта.

Между тем в Украине "Нафтогаз" повысил цену на газ для граждан с 1 января.

В связи с этим "Страна" рассказывала, как изменятся платежки украинцев в 2021 году.