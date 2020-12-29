Против оппозиционера Алексея Навального, который в 2014 году уже проходил по уголовному делу о хищении денег, Следственный комитет России возбудил новое производство. Это уголовное дело касается траты на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в разные фонды, в том числе основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала Петренко.

По информации СК, для нужд деятельности некоторых некоммерческих организаций, в числе которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан и Фонд защиты прав граждан "ШТАБ" с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели: приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - заявила Петренко.

Сейчас Навальный находится в Германии после курса лечения в "Шарите" якобы от отравления ядом "Новичок". В клинику оппозиционер был доставлен в конце лета в бессознательном состоянии.

Как писала "Страна", Навальный провел расследование собственного отравления и выяснил, что его пытались отправить на тот свет с помощью трусов.