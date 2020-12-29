На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) под председательством президента Владимира Зеленского был одобрен законопроект о совершенствовании ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом информирует пресс-служба СНБО.

Так, в сообщении говорится, что после доработки законопроект будет внесен Зеленским в Верховную Раду как неотложный.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", - заявил президент.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь подчеркнул важность принятого Верховной Радой закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

Андрей Костин, глава комитета парламента по вопросам правовой политики, заявил, что вопрос уголовной ответственности за недостоверное декларирование должен быть решен способом, который одобрит украинское общество.

"Должна быть восстановлена не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировало какие-то свои состояния, и это было сделано умышленно и в значительной сумме. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал позицию президента по восстановлению такого вида наказания, как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях наших чиновников", - добавил Костин

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности, уголовную ответственность за недостоверное декларирование. 4 декабря Рада приняла законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование. Однако только лишь в виде штрафов и ограничения свободы (а не лишения свободы).

23 декабря Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.