В Минздраве решили еще раз напомнить об опасности неправильного использования пиротехники в новогодние праздники. Поэтому украинцам дали советы, как правильно выбрать фейерверки, какие правила работы с ним и как утилизировать подобных товары после использования.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Фейерверки - одно из самых популярных развлечений во время зимних праздников. Несмотря на ежегодные предупреждения о безопасности, новогодние праздники с запуском фейерверков все еще могут стать причиной травмирования для многих людей, в том числе детей. Также не забывайте, что фейерверки представляют не только физическую опасность. Они могут стать причиной болезненных воспоминаний у военных и людей, которые переехали из оккупированных территорий, пострадавших от терактов и аварий. Также фейерверки и петарды несут угрозы для животных - ежегодно сотни домашних любимцев теряются, травмируются или погибают. Это касается и домашних, и диких животных - собак, кошек, птиц и других. Создайте себе праздничное настроение без лишних опасностей и лучше откажитесь от пиротехники", - указано в сообщении.

Чтобы минимизировать риски, следует придерживаться нескольких несложных правил:

Чтобы сделать свое празднование безопасным для всех, соблюдайте правила обращения с пиротехникой: фейерверками, бенгальскими огнями, петардами и тому подобное

- Покупайте фейерверки, петарды, ракеты в магазинах, имеющих сертификаты качества на эту продукцию. Не используйте изделия с дефектами: испорченные, с повреждением корпуса или фитиля.

- Не носите огнеопасные предметы в карманах или сумочках и не храните пиротехнику у приборов отопления.

- Не позволяйте детям играть с пиротехникой и использовать ее без присмотра взрослых.

- Не разбирайте пиротехнические изделия, а перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

- Не используйте петарды, фейерверки, ракеты в помещениях, с балконов и вблизи жилых, хозяйственных зданий, новогодних елок и прочего.

- Не курите при работе с пиротехникой. Использование салютов, петард, бенгальских огней в состоянии алкогольного опьянения повышает риски травматизма.

- Зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, а сразу же отойдите на безопасное расстояние (30-50 метров).

- Не подходите к пиротехническому изделию раньше, чем через 2-5 минут после завершения горения. Средства со многими зарядами требуют большей паузы.

- Если салют не сработал сразу, это не значит, что к нему нельзя приближаться, ведь он может взрываться с опозданием.

- Использованную пиротехнику нужно залить водой на 2-3 часа. Только после этого ее можно безопасно утилизировать.

Напомним, в Минздраве украинцам напомнили правила обращения с легковоспламеняющимися материалами, пиротехникой, украшениями для елки и прочими новогодними атрибутами.

Как сообщала "Страна", в Министерстве образования и науки Украины запретили использовать пиротехнику (фейерверки, петарды и т.п.) во время праздничных мероприятий, а также напомнили о соблюдении правил противопожарной эпидемиологической безопасности во время новогодних праздников.