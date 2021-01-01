Вот и наступил Новый 2021-й год - год металлического Быка по восточному гороскопу. Самое время поздравить близких и знакомых, которые сейчас находятся не рядом с вами.
Для этого мы собрали открытки и картинки - красивые новогодние, открытки с Быком и прикольные картинки и поздравления.
Красивые новогодние открытки с ёлкой и Дедом Морозом
Обнимаю и желаю самого лучшего Нового года!
Счастья! Мира! Позитива!
Новогоднее настроение, как чудо, забывает забыть о проблемах хотя бы ненадолго. Желаю такой же надежды на хорошее будущее и сил делать мир вокруг уютнее и веселее круглый год.
Пусть радость тебя закружит в этот год!
Пусть будет он полон приятных хлопот!
Хорошо, когда на Новый год шуршат снежинки.
Хорошо, когда скрипят сугробы.
Ну а если нет - то я желаю
Радости, не связанной с погодой.
Поздравления с Годом Быка
Год Быка уже пришел,
Счастье он тебе нашел.
Открывай скорее дверь -
Радость и добро примерь!
Пусть Год Быка не бодается
Во всем тебе улыбается!
Пусть Бык будет добрее, чем Крыса! С Новым годом!
Год Быка уже настал!
Пусть наполнится бокал!
Прикольные картинки с Новым годом
Даже скучный Новый год скрасит вкусный бутерброд!
Тазик оливье и "шуба" и у ёлки хоровод.
Пусть веселье бьет через край! Пой, танцуй, веселись, зажигай!
Желаю встретить 2021-й год так же легко и радостно, как 2020-й, но чур без неприятных сюрпризов.
Пусть год Быка не быкует.
Нас ничем уже не испугать. Мы выжили в 2020-й. Так пусть же 2021-й прекратит нас испытывать!
Желаю мешок счастья и только приятных сюрпризов!
Пусть тебе всегда везет в этот новый-новый год!