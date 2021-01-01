Вот и наступил Новый 2021-й год - год металлического Быка по восточному гороскопу. Самое время поздравить близких и знакомых, которые сейчас находятся не рядом с вами.

Для этого мы собрали открытки и картинки - красивые новогодние, открытки с Быком и прикольные картинки и поздравления.

Красивые новогодние открытки с ёлкой и Дедом Морозом

Обнимаю и желаю самого лучшего Нового года!

Счастья! Мира! Позитива!

Новогоднее настроение, как чудо, забывает забыть о проблемах хотя бы ненадолго. Желаю такой же надежды на хорошее будущее и сил делать мир вокруг уютнее и веселее круглый год.

Пусть радость тебя закружит в этот год!

Пусть будет он полон приятных хлопот!

Хорошо, когда на Новый год шуршат снежинки.

Хорошо, когда скрипят сугробы.

Ну а если нет - то я желаю

Радости, не связанной с погодой.

Поздравления с Годом Быка

Год Быка уже пришел,

Счастье он тебе нашел.

Открывай скорее дверь -

Радость и добро примерь!

Пусть Год Быка не бодается

Во всем тебе улыбается!

Пусть Бык будет добрее, чем Крыса! С Новым годом!

Год Быка уже настал!

Пусть наполнится бокал!

Прикольные картинки с Новым годом

Даже скучный Новый год скрасит вкусный бутерброд!

Тазик оливье и "шуба" и у ёлки хоровод.

Пусть веселье бьет через край! Пой, танцуй, веселись, зажигай!

Желаю встретить 2021-й год так же легко и радостно, как 2020-й, но чур без неприятных сюрпризов.

Пусть год Быка не быкует.

Нас ничем уже не испугать. Мы выжили в 2020-й. Так пусть же 2021-й прекратит нас испытывать!

Желаю мешок счастья и только приятных сюрпризов!

Пусть тебе всегда везет в этот новый-новый год!