Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства Владимира Путина в разных городах мира есть кабинеты для работы. В случае надобности российский лидер занимается в них делами.

Об этом Песков сказал в интервью для программы "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на российском телеканале RTVI.

В интервью представитель Кремля в очередной раз опроверг слухи о том, что у Путина есть тайный бункер для работы и дубликаты кремлевских кабинетов.

"Это ерунда. Все вот это ерунда абсолютная. Это такие, знаете, литературные экзерсисы", - сказал Песков. И предложил сфотографировать любую комнату с разных ракурсов, чтобы потом найти отличия.

"У президента построено очень много кабинетов. У президента есть кабинеты везде. И в разных городах мира", - продолжил Песков.

По его словам, Путин "работает при необходимости в любом из этих кабинетов".

"Но ерунда все эти умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно. Какие-то эти все теории заговора - это все полная ерунда", - еще раз повторил пресс-секретарь.

Песков также рассказал, как глава государства пользуется интернетом: Путин овладел этими навыками давно.

"Я бы не сказал, что он такой пользователь продвинутый, нет, я не думаю. Но тем не менее все, что ему нужно, он в интернете смотрит", - заметил представитель Кремля.

Ранее Песков уже опровергал разговоры о том, что Путин прячется от коронавируса в бункере.

Также пресс-секретарь рассказывал, от кого Путин узнает о происходящем в Украине.