Во время мощного землетрясения в Хорватии, случившегося 29 декабря, пострадало посольство Украины, расположенное в Загребе. Здание дипломатического представительства получило незначительные повреждения.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По словам Николенко, землетрясение произошло в 60 километрах от Загреба, но подземные толчки ощущались по всей Хорватии.

"В эпицентре землетрясения нанесен значительный ущерб зданиям и коммуникациям. Здание украинского посольства также получило незначительные повреждения. Сотрудники не пострадали", - заверил он.

Как сообщала "Страна", от подземных толчков сильнее всего пострадал хорватский город Петриня, где погибли несколько человек, включая 12-летнюю девочку. Украинский МИД проверяет, есть ли среди пострадавших от землетрясения в Хорватии наши сограждане.

Мы также писали, что из-за землетрясения часть хорватской столицы оказалась без света. Многим жителям города пришлось выйти на улицы.