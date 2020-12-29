Дело, по которому полиция сообщила о подозрении застройщику и экс-нардепу Максиму Микитасю, не связано с расследованием коррупционных преступлений.

Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Национальная полиция Украина призывает не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом", - заявили правоохранители.

В полиции добавили, что любые манипуляции, связанные с этим делом, могут быть расценены руководством полиции как вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

"Подчеркиваем, что, согласно ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины, "сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным". Именно поэтому публично обнародована только часть доказательств, собранных полицейскими в рамках досудебного расследования. Эта доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения Максиму Микитасю в совершении тяжких преступлений - похищении человека и вымогательстве", - считают правоохранители.

Также в Нацполиции подчеркнули, что уголовное дело, где фигурирует Микитась, и которое расследует полиция, не связано с уголовными производствами, досудебное расследование которых проводят другие правоохранительные органы.

"При этом напоминаем, что, согласно ст.40 Уголовно-процессуального кодекса Украины, "следователь, осуществляя свои полномочия в соответствии с требованиями закона, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую личностей, не имеющих на то законных полномочий, запрещается", - говорится в сообщении.

Напомним, дело, открытое Нацполицией, касается похищения человека, к организации которого, по версии следствия, причастен Микитась. Известный столичный юрист компании, которая в прошлом оказывала услуги Микитасю, заявил, что застройщик потребовал вернуть большую часть суммы, оплаченной за юридические услуги. После выхода Микитася из СИЗО юриста похитили и заставили написать расписку. При этом, по его показаниям, ему лично звонил Микитась и угрожал. На данный момент Микитась находится под домашним арестом в рамках другого дела - о махинациях с жильем для Нацгвардии.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что Максим Микитась является "обличителем", который помог ведомству открыть дело о возможной коррупции со стороны замруководителя Офиса президента Олега Татарова. В НАБУ также добавили, что публичные материалы дела, открытого полицией в отношении Микитася, "не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов (о причастности к преступлению - Ред.)".