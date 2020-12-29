Избранный вице-президент США Камала Харрис вакцинировалась от коронавирусной болезни препаратом производства Moderna в прямом эфире.

Трансляцию вел телеканал CNN.

"Я доверяю ученым. А это ученые создали и одобрили эту вакцину. Поэтому я призываю всех: когда придет ваша очередь, сделайте прививку. Речь идет о том, чтобы спасти вашу жизнь, жизни членов вашей семьи и жизнь вашего сообщества", - сказала Харрис.

Видео: YouTube/ CNN

Напомним, что помимо вакцины от Moderna разрешение на применение от властей США получил препарат производства компаний Pfizer и BioNTech, которым около недели назад привился избранный президент США Джо Байден.

Также мы писали, что укол от Covid-19 получил и действующий вице-президент Майк Пенс.