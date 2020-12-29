На границе Сербии задержана большая партия археологических артефактов из Украины. Она включала более двух тысяч предметов, включая детали оружия, украшения и фигурки.

Об этом сообщается в Фейсбук "Балканского обозревателя".

В ночь на 29 декабря на пограничном переходе Сербская Црня сербские таможенники вместе с полицией обнаружили и пресекли попытку контрабанды богатой археологической коллекции из 2113 антикварных предметов разных периодов.

Необычная коллекция была обнаружена при въезде в страну грузовика с румынскими номерами, которым управлял 46-летний гражданин Сербии. Грузовик, перевозивший паркет из Украины в Сербию, стоял в очереди на въездной контроль в течение вечера. Водитель на вопрос таможенников о грузе ответил, что везет только два пакета конфет, а также товар, который указан в таможенной документации.

Во время детального осмотра транспортного средства было установлено, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов заполнены антиквариатом разных периодов: бронзового века, византийского периода, Средневековья, а также древних славян и кельтов.

Всего таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых подвески, перстни, разные инструменты и оружие, браслеты, броши, заколки, наконечники для копий и стрел, топоров и даже булавы, ложки, иглы, резцы, ключи, шпоры, пряжки ремней, пуговицы и монеты.

Учитывая размер и разнообразие коллекции, определить ее стоимость без экспертной оценки невозможно. Все предметы будут переданы на экспертизу. Однако очевидно, что они имеют большую историческую и археологическую ценность.

После обнаружения коллекции водитель сказал таможенникам, что коллекция не его, но он согласился перевезти ее из Украины в Сербию за небольшую плату. Его предупредили, что с ним свяжутся после прибытия в страну.

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