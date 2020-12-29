Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, которые погибли в результате крушения 8 января 2020 года под Тегераном.

Об этом гласит текст соответствующего указа главы государства №600/2020.

Звание Героя Украины посмертно присвоено:

командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко;

командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину;

второму пилоту Сергею Хоменко;

старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову;

бортпроводникам Денису Лыхну, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

Напомним, 8 января самолет Boeing 737 со 176 пассажирами на борту упал после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежал украинской авиакомпании МАУ, все находившиеся на борту погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Ранее "Страна" писала о том, что вдова пилота МАУ не согласна с отчетом Ирана о сбитом "Боинге", считая крушение преднамеренным убийством.