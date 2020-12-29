Посмертно звания присвоены 9 членам экипажа. Фото: Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"  членам экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, которые погибли в результате крушения 8 января 2020 года под Тегераном.

Об этом гласит текст соответствующего указа главы государства №600/2020.

Звание Героя Украины посмертно присвоено:

  • командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко;
  • командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину;
  • второму пилоту Сергею Хоменко;
  • старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову;
  • бортпроводникам Денису Лыхну, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

Члены экипажа сбитого Ираном самолета МАУ посмертно награждены званием Герой Украины - указ Зеленского. Скриншот: ОП

Напомним, 8 января самолет Boeing 737 со 176 пассажирами на борту упал после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежал украинской авиакомпании МАУ, все находившиеся на борту погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Ранее "Страна" писала о том, что вдова пилота МАУ не согласна с отчетом Ирана о сбитом "Боинге", считая крушение преднамеренным убийством.

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