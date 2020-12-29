Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса, известного своими громкими заявлениями вроде предложения создать частную армию из ветеранов АТО, с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ № 604/2020 Зеленский подписал 29 декабря.

Согласно документу, Сергея Кривоноса направили в распоряжение Министерства обороны Украины.

Кривонос родился 26 июля 1970 года в Кременчуге Полтавской области.

Он возглавлял группу спецназа, был командиром 8-го Хмельницкого полка спецназначения. Принимал участие во многих международных учениях.

С ноября 2014 года Кривонос - начальник Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 5 января 2016-го - первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но 6 марта снял свою кандидатуру, поддержав Петра Порошенко.

12 марта 2019 года Порошенко назначил его первым заместителем секретаря СНБО.

Кривонос - известный сторонник Порошенко, которого непонятно зачем так долго держали на этой должности.

Но характерно, что уволили его вскоре после того как Кривонос высказал одну из немногих здравых мыслей, раскритиковав Зеленского за его заявление о всеобщей мобилизации.