Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство надеется получить первые 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19 в феврале. Ими начнут прививать медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС.

Об этом министра сказал на пресс-конференции 29 декабря.

По словам Степанова, сейчас Минздрав завершает переговоры с производителями о закупке вакцин.

"Мы в завершающей стадии переговоров с производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", - сообщил он.

Степанов уточнил, что речь идет о поставке такого количества вакцин, которое позволит говорить "именно о масштабной вакцинации".

"Речь не идет о 5-6 тысячах доз. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз", - сказал он.

Степанов добавил, что первыми вакцинами будут прививать медиков, работающих с пациентами с COVID-19.

Как писала "Страна", на той же пресс-конференции министр заявил, что в рамках инициативы COVAX первые бесплатные вакцины поступят в Украину в марте. Первая партия составит 1,2 млн доз.

Также мы разбирались, почему Украина Украина оказалась в хвосте мировой очереди за вакцинами и когда у нас может начаться вакцинация.