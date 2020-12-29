В Гороховском районе Волынской области на предприятии произошел конфликт между двумя мужчинами, во время которого один направил в лицо другому струю воды из моющего аппарата.

В результате один мужчина умер, а второму грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Волынской области.

Так, на территории одного из предприятий нашли тело 42-летнего мужчины. В ходе следствия задержали 53-летнего коллегу погибшего, который во время конфликта направил струю воды из моющего аппарата на мужчину, вода попала в рот и это вызвало смерть.

На данный момент следствие продолжается, правонарушитель задержан, после объявления подозрения по статье об умышленном убийстве ему изберут меру пресечения. Санкции статьи предусматривают от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве вынесли приговор девушкам и азербайджанцу, который по заказу убил отчима одной из них.

Также сообщалось, что житель столицы украины убил свою жену, из-за того, что супруги не смогли разделить имущество.

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