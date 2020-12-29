Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александр Тупицкого с поста судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - заявил Зеленский.

В представительстве главы государства подчеркнули, что решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайства Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Смирнов добавил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент.

"Никаких оговорок о возможности его (ходатайства - Ред.) рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено", - отметил он.

"Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту", - отметил председатель фракции партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он также добавил, что председателю КСУ было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

В свою очередь представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский заверил, что по мнению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которым является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей.

"Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренный УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, назначенное на должность президентом Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", - заявил Вениславский.

В свою очередь бывший народный депутат Верховной Рады Виталий Журавский уверен, что отстранение от работы председателя Конституционного суда Александра Тупицкого является прямым нарушением властью законодательства.

"Конституция Украины и закон Украины "О Конституционном суде Украины" не оперируют таким понятием, как "отстранение от должности" в отношении судьи Конституционного суда Украины или председателя суда. Независимость судьи Конституционного суда обеспечивается, в том числе, особым порядком и основаниями прекращения его полномочий с должности в порядке, определенном Конституцией Украины", - заявил экс-нардеп.

Далее бывший депутат ссылаясь на ч. 1 ст. 149 Конституции Украины, перечислил случаи, в которых прекращаются полномочия судьи КС:

истечение срока его полномочий:

достижение им 70 лет;

прекращение гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;

вступление в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении умершим, признание недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него по совершению им преступления;

смерть судьи Конституционного суда Украины.

В соответствии с ч. 2 ст. 149 Конституции Украины основаниями для увольнения судьи Конституционного суда Украины с должности являются:

неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

нарушение им требований относительно несовместимости;

совершение им существенного дисциплинарного проступка;

грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности (подачи им заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию).

Других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного суда Украины или его увольнения с должности Основной закон страны не содержит.

"Детальный порядок освобождения от должности судьи Конституционного суда установлен в параграфах 11-14 Регламента суда. Согласно этому документу вопрос увольнения судьи с должности рассматривается на специальном заседании Конституционного суда при наличии соответствующего заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда. Исходя из предписаний ч. 3 ст. 149-1 КУ для принятия решения об увольнении судьи КС с должности необходимо не менее 12 голосов судей Конституционного суда. В случае если за соответствующее решение не проголосовало необходимое количество судей КС, судья продолжает исполнять обязанности по должности. Ни один орган или должностное лицо не может принимать другое решение относительно такого судьи", - резюмировал Журавский.

Напомним, в КСУ также заявили, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В обратном случае, судья продолжает выполнение обязанностей.

Однако в Офисе президента нашли лазейку, с помощью которой все-так можно отстранить Тупицкого от выполнения обязанностей. Согласно уголовно-процессуальному кодексу Украины президент имеет право отстранить от исполнения обязанностей лицо, которое были им назначено, на основании ходатайства органов прокуратуры. А Александр Тупицкий был назначен на должность по квоте президента.

Также сообщалось, что 28 декабря Тупицкий не явился для вручения подозрения в Офис генпрокурора.