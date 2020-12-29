Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), посвященные общественной безопасности и защите, а также проведению осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Об этом свидетельствуют тексты указов №597/2020 и №598/2020, подписанных главой государства во вторник, 29 декабря.

Так, в своем решении "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" СНБО обращает внимание Кабмина на недостаточность мер по обеспечению выполнения решения СНБО от 16 мая 2019 г. "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины" в части организации, контроля и проведения осмотра общественной безопасности и защиты, а также предварительного рассмотрения его результатов.

Согласно решению, Кабмин должен определить эффективный механизм контроля над выполнением постановления правительства от 22 мая 2019 года №507 "Об утверждении порядка проведения осмотра общественной безопасности и защиты Министерством внутренних дел", а министерству внутренних дел - завершить в трехмесячный срок проведение осмотра общественной безопасности и защиты. После этого МВД обязано подать соответствующий отчет в СНБО.

Тем временем в решении "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом" СНБО обязал Кабмин подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания.

Кроме того, Совет нацбезопасности и обороны Украины обратил внимание на недостаточность мер по обеспечению выполнения статьи 2 указа президента Украины от 5 марта 2019г № 53 "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине" по разработке и утверждению плана реализации Концепции.

В связи с этим СБУ поручено ускорить проведение осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом и подать на рассмотрение СНБО отчет о его результатах.

Напомним, на сегодняшнем заседании СНБО было принято решение отстранить главу Конституционного Суда от выполнения обязанностей на два месяца.

Также мы писали, что Зеленский уволил замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса после критики идеи главы государства о всеобщей мобилизации в случае открытой военной агрессии со стороны России.