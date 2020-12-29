Мировые цены на нефть продолжили рост после стимулирующих выплат от Трампа
Во вторник, 29 декабря, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться на фоне оптимизма, который вызвало появление стимулирующих мер в США.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:12 КСК во вторник составляет $51,25 за баррель, что на $0,39 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,99 за баррель, что на $0,37 (0,78%) выше уровня предыдущих торгов.
В понедельник, 27 декабря, Конгресс США утвердил увеличение стимулирующих выплат в условиях пандемии коронавируса с $600 до $2 тыс. Возможно, такое решение столкнется с противодействием в Сенате.
Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает ослабление доллара. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается во вторник на 0,4%.
"Нефтяные цены поддерживаются позитивными настроениями на рынках рисковых активов в связи с новостями о принятии пакета стимулов в США, а также снижением доллара США", - приводит S&P Global Platts слова стратега DailyFX Маргарет Янга.
В то же время эксперты Axi считают, что рост нефтяного рынка может быть ограничен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса. При этом ограничения на передвижение, направленные на сдерживание распространения заболевания, могут представлять еще больший понижательный риск. Спрос на нефть в январе, похоже, будет довольно неустойчивым, отмечают они.
Также рыночный аналитик Oanda Джеффри Хэлли, которого цитирует MarketWatch, предсказывает неизбежное увеличение поставок нефти в следующем месяце, когда страны-участницы ОПЕК+ смягчат ограничения на добычу, а также пройдут выборы двух сенаторов в штате Джорджия, которые определят, кто получит контроль над верхней палатой Конгресса США, "дают повод для осторожности, несмотря на в остальном позитивный внешний фон".
Напомним, в воскресенье, 26 декабря Дональд Трамп подписал бюджет США на 2021 год. В бюджет включен пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.
Также сообщалось, что за пару дней до этого Трамп подписал бюджет США, рассчитанный всего на два дня.