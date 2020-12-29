Во вторник, 29 декабря, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться на фоне оптимизма, который вызвало появление стимулирующих мер в США.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:12 КСК во вторник составляет $51,25 за баррель, что на $0,39 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,99 за баррель, что на $0,37 (0,78%) выше уровня предыдущих торгов.

В понедельник, 27 декабря, Конгресс США утвердил увеличение стимулирующих выплат в условиях пандемии коронавируса с $600 до $2 тыс. Возможно, такое решение столкнется с противодействием в Сенате.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает ослабление доллара. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается во вторник на 0,4%.

"Нефтяные цены поддерживаются позитивными настроениями на рынках рисковых активов в связи с новостями о принятии пакета стимулов в США, а также снижением доллара США", - приводит S&P Global Platts слова стратега DailyFX Маргарет Янга.

В то же время эксперты Axi считают, что рост нефтяного рынка может быть ограничен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса. При этом ограничения на передвижение, направленные на сдерживание распространения заболевания, могут представлять еще больший понижательный риск. Спрос на нефть в январе, похоже, будет довольно неустойчивым, отмечают они.

Также рыночный аналитик Oanda Джеффри Хэлли, которого цитирует MarketWatch, предсказывает неизбежное увеличение поставок нефти в следующем месяце, когда страны-участницы ОПЕК+ смягчат ограничения на добычу, а также пройдут выборы двух сенаторов в штате Джорджия, которые определят, кто получит контроль над верхней палатой Конгресса США, "дают повод для осторожности, несмотря на в остальном позитивный внешний фон".

Напомним, в воскресенье, 26 декабря Дональд Трамп подписал бюджет США на 2021 год. В бюджет включен пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Также сообщалось, что за пару дней до этого Трамп подписал бюджет США, рассчитанный всего на два дня.