Новая мутация коронавируса, найденная в Великобритании в середине декабря, может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19. Об этом предупредил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома.

Его слова цитирует сайт "Лента.ру".

Мас-Кома сказал, что сейчас уже слишком поздно пытаться остановить распространение новой разновидности SARS-CoV-2, заражение которой уже отмечены во многих странах Европы, Азии и Северной Америки.

"Вероятно, этот новый штамм станет причиной третьей волны пандемии в Европе", - заявил ученый.

Он напомнил, что штамм-мутант, обнаруженный в Италии в феврале, спровоцировал первую волну пандемии за пределами Китая. При этом некоторые исследования указывают на то, что вторая волна пандемии в Европе началась из-за штамма, который распространялся среди мигрантов-сборщиков фруктов в северной Испании.

"Эта вторая волна, которую мы все еще переживаем, началась еще до окончания первой. Таким образом, третья волна также может наложиться на вторую", - спрогнозировал Мас-Кома.

По словам ученого, в геноме коронавируса SARS-CoV-2 происходят одна-две точечных мутации в месяц, что меньше, чем у вируса гриппа. Однако к настоящему моменту нет стопроцентной уверенности в том, как новая мутация отразится на эффективности вакцин, а полноценные исследования этого вопроса могут занять несколько недель.

Мас-Кома считает, что человечество продолжает уступать вирусу, и нам только предстоит увидеть, смогут ли вакцины замедлить его распространение.

"Если они хотя бы помогут снизить число тяжелых случаев и смертность, то это уже будет важным шагом вперед. Нам еще предстоит узнать, как часто вакцинированные люди будут нуждаться в повторной вакцинации, и будет ли это варьироваться в зависимости от препарата", - сказал он.

Обнаруженная в Великобритании мутация затронула область белка-шипа на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и других органов.

С отсчетом волн коронавируса существует некоторая неразбериха. Например, в Беларуси о начале третьей волны говорили еще в мае.

Между тем ВОЗ предупреждала о третьей волне в 2021 году еще до широкого распространения мутанта - в ноябре.