Первый зампред Госдумы РФ по СНГ Виктор Водолацкий считает, что "сам бог велел" Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". По его словам, заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы касательно того, что препарат является "гибридным оружием", "не поддается оценкам".

Об этом во вторник, 29 декабря, российский депутат заявил в комментарии агентству "РИА Новости".

"Глава МИД в последние дни делает заявления, которые вообще являются для нормального человека неадекватными... Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием - это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям", - сказал Водолацкий.



По его мнению, заболеваемость Covid-19 в Украине растет, а жители страны хотят получить вакцину. Водолацкий подчеркнул, что российская вакцина безопасна, поэтому Киеву "сам Бог велел закупить эту вакцину".

"(Президент Украины Владимир) Зеленский и его команда считают, что тем самым они сдадутся России, и ждут как манны небесной, когда Европа или США могут с барского плеча когда-нибудь привезти эту новую вакцину, которая разрабатывается в Европе, для того, чтобы вакцинировать жителей Украины", - сказал депутат.



"На территории Украины все руководство, наверно, уже поражено не только коронавирусом, каким-то отдельным вирусом, который мозги полностью переворачивает и они забывают свою историю, нашу совместную историю", - добавил парламентарий.

Напомним, по словам Кулебы, российская вакцина от коронавируса является гибридным оружием РФ, направленным против Украины.

Тем временем Украина продолжает ожидать поставок западных вакцин от коронавируса. В Минздраве утверждали, что безопасность "Спутника V" пока не подтверждена международными организациями, потому применение этого препарата в Украине невозможно.