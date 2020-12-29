Епархиальный суд Московской городской епархии 29 декабря лишил сана известного православного публициста и блогера, протодиакона Андрея Кураева. Причиной такого решения стало оскорбление в блоге умершего 21 апреля 2020 года от последствий COVID-19 протоиерея Александра Агейкина.

Об этом сообщается в Фейсбуке епархии.

"Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана. Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем Живом журнале оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина", - сказано в записи.

В епархии заявили, что суд установил в высказываниях Кураева признаки хулы на церковь. Также протодиакону вспомнили его обвинения Русской православной церкви в организации раскола. В них усмотрели признаки клеветнической деятельности.

"Суд констатировал, что Кураев не изменил характера своей деятельности после увещеваний со стороны епархиального духовника протоиерея Георгия Бреева и членов дисциплинарной комиссии еще в 2015 году. В соответствии с Положением о церковном суде, протодиакон Андрей Кураев был трижды вызван в церковный суд в установленном порядке. При этом лишь в одном случае его отказ прибыть для участия в заседании был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья). В ответ на четвертый вызов на заседание суда, запланированного на 29 декабря 2020 года, 25 декабря Кураев направил по электронной почте сообщение следующего содержания: "Убедительно прошу перенести заседание на январь, так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии". 29 декабря утром протодиакон Андрей Кураев направил на имя председателя епархиального суда письмо, в котором сообщил об отказе явиться в церковный суд", - обрисовали ситуацию в епархии.

Учитывая отказ Кураева прибыть на заседание, церковный суд счел обоснованным рассмотреть дело в заочном порядке.

В епархии добавили, что решение об извержении протодиакона из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем Москвы — Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. До этого в установленный срок оно может быть обжаловано.

Как писала "Страна", в упомянутой записи в ЖЖ Кураев назвал Агейкина тупым карьеристом. За это патриарх Кирилл запретил протодиакону проводить службы. Вообще Кураев часто критикует клириков, в том числе украинских.

Напомним, сегодня шел суд над другим отлученным от церкви священнослужителем Сергием, который обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Бывший монах проведет следующие два месяца в СИЗО, однако защита Сергия надеется оспорить это решение.