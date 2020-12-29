Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), который обвиняется в склонении к самоубийству, арестован на два месяца.

Соответствующее решение сегодня принял Басманный суд Москвы, сообщила его пресс-секретарь Ирина Софинская в комментарии "РИА Новости".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказала она.

Защита Сергия обжалует арест.

Напомним, Сергий был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области во время штурма ОМОНа. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).

Настоятель Среднеуральского женского монастыря выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Он называл болезнь выдумкой и на своих проповедях проклинал всех, кто запрещает богослужения.

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