В среду, 30 декабря, Украину ждет теплая погода с переменной облачностью. Практически во всей стране будет сухо, за исключением нескольких западных регионоа. Температура поднимется значительно выше нуля.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, единственным областями Украины, где в среду пройдут дожди, станут: Ужгородская, Львовская, Луцкая и Ивано-Франковская. В целом в западной части страны днем потеплеет до +6+8 градусов, ночью похолодает до +1+3, значительных осадков не ожидается.

В восточных регионах прогнозируют переменную облачность, температура днем +2+6, ночью похолодает до +3-1. Осадков не ожидается.

Теплее всего будет в южных областях Украины - днем +10+13 градусов, а ночью +5+7, без значительных осадков.

В северных регионах и в Киеве также будет тепло - днем +6+8, ночью +1+3. Значительных осадков синоптики не прогнозируют, как и по всей стране, будет переменная облачность.

Напомним, в Киев идут мощный ветер и туман. Объявлен желтый уровень опасности.

Также сообщалось, что в новогоднюю ночь в Украине будет теплая и дождливая погода.