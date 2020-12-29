Застройщик и бывший народный депутат Максим Микитась, подозреваемый в организации похищения человека, является "обличителем", который помог Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) открыть дело о возможной коррупции со стороны замруководителя Офиса президента Олега Татарова.

Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила пресс-служба НАБУ.

При этом еще две недели назад, 15 декабря, директор ведомства Артем Сытник, рассказывая о согласии Микитася сотрудничать со следствием, сообщил, что застройщик "прежде всего - обвиняемый по целому ряду преступлений", "не свидетель и тем более - не обличитель".

"Некоторое время он (Микитась - Ред.) был в клинче с нами, но потом решил пойти на сотрудничество. Это, кстати, подтверждает правильность тактики, выбранной прежде всего детективами. Более того, его соглашение со следствием не означает, что он мгновенно стал кристально чистым", - заявил Сытник в интервью "Зеркалу недели".

Тем не менее, после того, как полиция сообщила Микитасю о подозрении в организации похищения человека, в НАБУ заявили, что публичные материалы этого дела "не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов (о причастности к преступлению - Ред.)

Напомним, что похищение, которого касается дело, произошло 8 декабря. То есть уже после выхода Микитася из СИЗО.

Известный столичный юрист компании, которая в прошлом оказывала услуги Микитасю, заявил, что застройщик потребовал вернуть большую часть суммы, оплаченной за юридические услуги. После выхода Микитася из СИЗО юриста похитили и заставили написать расписку. При этом, по его показаниям, ему лично звонил Микитась и угрожал.

Сегодня Микитасю сообщили о подозрении по этому делу.

При этом на данный момент Микитась находится под домашним арестом в рамках дела о махинациях с жильем для Нацгвардии.

Также мы рассказывали о противостоянии Татарова и Сытника, которое началось с критического высказывания замруководителя Офиса президента касательно деятельности НАБУ и руководства ведомства.