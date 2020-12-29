Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что вакцины от коронавируса по программе COVAX Украина может получит уже в марте следующего года. А переговоры с компаниями-производителями вакцин Украина ведет еще с августа.

Об этом глава Минздрава заяви во время пресс-конференции.

Степанов рассказал, что у правительства Украины есть четкое подтверждение о дате поставок первых вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX. Поставки должны начаться в конце первой четверти 2021 года.

"Мы рассчитываем на март - это первое. Во-вторых, объем поставки в общем по COVAX 8 млн доз. Из которых первый транш - 1,2 млн доз", - рассказал Степанов.

Кроме программы COVAX , по словам министра, Украина рассчитывает подписать договор с компаниями - производителями вакцины от коронавируса в ближайшие недели. А переговоры по этому поводу иду начиная с августа.

Степанов о вакцинах с 36:56

Напомним, в первую очередь прививку от коронавируса в Украине получат группы риска, их вакцинируют за счет государства.

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