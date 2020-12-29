Украинский контрабандист попытался переправить в Польшу сигареты на дельтаплане и рухнул в лесу
На участке украинско-польской границы, охраняемом Бугской пограничной службой соседней страны, произошло крушение дельтаплана, перевозившего контрабандные сигареты. Моторным планером управлял 44-летний гражданин Украины. Он выжил в аварии и был задержан с нелегальным товаром.
Об этом сообщает пресс-служба Надбужанского отдела пограничной службы Польши.
Крушение произошло еще 21 декабря. В тот день сотрудники Бугского пограничного отряда с поста в селе Збереже заметили на довольно большой высоте дельтаплан. Он летел с востока вглубь территории Польши. Пограничники заподозрили, что это может быть контрабандист, и проследили за его дальнейшим полетом.
Вскоре недалеко от поселка Волчины в лесу они нашли этот летательный аппарат лежащим на земле, а вокруг были разбросаны упаковки с сигаретами. Также рядом находился раненый пилот, которого немедленно отправили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Разбившийся планер и сигареты были изъяты
Как выяснилось, 44-летний гражданин Украины собирался сбросить над Польшей, у реки Буг, около восьми тысяч пачек сигарет и без приземления отправиться обратно.
По делу возбуждено уголовное производство. 44-летний украинец будет привлечен к ответственности за контрабанду сигарет и незаконное пересечение государственной границы. За это ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
24 декабря на автомобильном погранпереходе в Дорохуске его передали пограничным службам Украины.
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