На участке украинско-польской границы, охраняемом Бугской пограничной службой соседней страны, произошло крушение дельтаплана, перевозившего контрабандные сигареты. Моторным планером управлял 44-летний гражданин Украины. Он выжил в аварии и был задержан с нелегальным товаром.

Об этом сообщает пресс-служба Надбужанского отдела пограничной службы Польши.

Крушение произошло еще 21 декабря. В тот день сотрудники Бугского пограничного отряда с поста в селе Збереже заметили на довольно большой высоте дельтаплан. Он летел с востока вглубь территории Польши. Пограничники заподозрили, что это может быть контрабандист, и проследили за его дальнейшим полетом.

Вскоре недалеко от поселка Волчины в лесу они нашли этот летательный аппарат лежащим на земле, а вокруг были разбросаны упаковки с сигаретами. Также рядом находился раненый пилот, которого немедленно отправили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Разбившийся планер и сигареты были изъяты

Как выяснилось, 44-летний гражданин Украины собирался сбросить над Польшей, у реки Буг, около восьми тысяч пачек сигарет и без приземления отправиться обратно.

По делу возбуждено уголовное производство. 44-летний украинец будет привлечен к ответственности за контрабанду сигарет и незаконное пересечение государственной границы. За это ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

24 декабря на автомобильном погранпереходе в Дорохуске его передали пограничным службам Украины.

Ранее "Страна" рассказывала, что сигареты на Запад нередко переправляют по дну рек водолазы.

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