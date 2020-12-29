В результате землетрясения магнитудой 6,3 баллов в хорватском городе Петриня погибли пять человек, в том числе и 12-летняя девочка.

Об этом во вторник, 29 декабря, информирует местное издание Index.

Так, известно, что среди пяти погибших 20-летний юноша, пожилой мужчина и 12-летний ребенок. По последним данным, за медицинской помощью обратились по меньшей мере 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии. В близком к эпицентру городу Сисак также произошли значительные разрушения, больше всего пострадала городская больница, которая продолжила принимать пациентов.

Напомним, это уже второе землетрясение в Хорватии за последние два дня. Так, вчера сейсмологи сообщили о подземных толчках магнитудой 5,2 недалеко от Загреба. Сообщений о жертвах тогда не поступало.

Сегодня в 40 км к юго-востоку от Загреба, произошло второе землетрясение магнитудой 6,3 баллов. Часть столицы страны осталась без света, обрушился детский сад. Люди ищут своих близких. Наибольшие разрушения наблюдаются в городе Петринья. В свою очередь соседняя Словения отключила в качестве меры предосторожности единственную действующую в стране АЭС "Кршко".