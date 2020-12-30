Год назад 29 декабря на пункте пропуска "Майорск" под Горловкой между Украиной и "республиками" Донбасса состоялся большой обмен удерживаемыми лицами.



"Страна" подробно писала кого и как в 2019 году поменяли на Донбассе. Тогда Украина передала 123 человека, а "республики", 76 из которых 12 были военнослужащими и 64 гражданскими.



Среди последних был и Евгений Бражников.

В "ДНР" он был задержан 29 июля 2016 года, его обвинили в хранении и распространении оружия и содействии украинской власти. Евгений был осужден к 8 годам тюрьмы, якобы за поддержку диверсионных групп Службы безопасности Украины.

Момент задержания Бражникова в Донецке

Бражников является уроженцем Донецка, где работал заместителем директора Донецкого энергозавода. На территории, принадлежащей предприятию, где работал Бражников сотрудниками "МГБ ДНР" был обнаружен склад с оружием. По словам самого Бражникова, про оружие он догадывался, но принадлежало оно силам "ДНР".



"Я предполагал, что на складе хранили оружие, но что конкретно это было я не знал. Когда слышишь, что ночью с территории завода что-то выезжает, а спустя несколько часов возвращается гусеничная техника, видимо это не просто так", – комментирует Евгений.



Спустя месяц после обмена, 8 февраля, журналист Станислав Асеев, который также как и Бражников находился в заключении в донецкой спецтюрьме "Изоляция" и вернулся в Украину в рамках того же обмена 29 декабря, заявил, что Бражников лично его избывал и участвовал в пытках.

Эти обвинения Бражников опровергает и уверяет, что у него был конфликт с сокамерником и это был внутрикамерный конфликт, которые ежедневно происходят в любом СИЗО.



"Ломали всю нашу камеру. Евгением Ставцевым, который еще в плену - фактически вытерли пол, протащили по всему коридору. Он часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто, находясь в камере, он бил и унижал людей, потому что ему это было в кайф", – заявил Асеев.

Также Асеев обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот дал команду СБУ разобраться и те начали разбираться.



Сам Бражников обвинения Асеева комментирует так: "Следить за чистотой в камере, чистить картошку, разносить еду другим заключенным, это что, сотрудничество с руководством тюрьмы. Поймите, во время работы появляется возможность посмотреть на солнышко, пройтись по двору, поговорить с другими заключенными. Мне нужно было двигаться, чтобы не сойти с ума. Но я не проводил пытки. Я был старшим в камере, где сидел, в тюрьме такие порядки. Я мог дать поджопник, если человек не хотел убирать за собой. Но конкретно Асеева я никогда не трогал".

Также по его словам в "Изоляции" были заключенные которые что бы облегчить свою судьбу заманили своих друзей в МГБ ДНР: "Мне известен такой случай. Этого человека поменяли вместе со мной, а два брата которых он кинул в лапы "МГБ ДНР", к сожалению в обмен не попали, но я надеюсь в скором будущем обязательно будет обмен, вернутся люди с которыми я был вместе на Изоляции в одной камере и правда прояснится и люди окажутся дома, а лжецы будут справедливо наказаны".



На основании заявлений Станислава Асеева, Станислава Печенкина, которые обвинили Евгения Бражникова в издевательстве над украинскими заключенными следователи СБУ 4 марта 2020 года объявили о подозрении Бражникову по ч. 1 ст. 348 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группировке).





По данным следствия Бражников с другими участника незаконного формирования пытал как гражданских лиц, так и военных Вооруженных сил Украины. На основании чего 5 марта Шевченковский суд Киева отправил Евгения Бражникова под круглосуточный домашний арест.



Сам Бражников полностью опровергает эти обвинения.

"Следствие не может предоставить ни одного весомого доказательства. Где факты или свидетели того, что я вступил в "МГБ ДНР", где факты того, что я пытал людей? Меня самого пытали в "Изоляции", меня били током, у меня остались следы на теле от электрических", – возмущается Бражников.



В связи с тем, что мера пресечения, которую суд избрал Бражникову заканчивалась 17 декабря, 11 декабря Офис генерального Прокурора обратился в Шевченковский суд Киева о продлении меры пресечения в виде личного обязательства Бражникову, (по УПК Украины это самая легкая мера пресечения) но 22.12.2020 судья отказал прокуратуре и следствию в продлении Бражникову меры пресечения.

Бражникову вернули документы – паспорт и загранпаспорт.

Но 22 декабря следователь повторно обращается в суд с ходатайством об избрании меры пресечения на содержание под стражей. Новое заседание суда назначено на 30 декабря.

По мнению Бражникова, его хотят отправить в СИЗО, где можно давить на человека, покалечить его, а потом заставить подписать "договор с прокурором".



Он настаивает, что один из свидетелей дал заведомо ложные показания по его уголовному делу, о чем Бражников сразу обратился к следователю с заявлением, а затем и суд обязал следователя начать уголовное производство по данному факту, но следователь не спешит выполнять решение суда.



"Страна" пыталась получить комментарий по этой ситуации у Станислава Асеева, но ответа от него пока не получено.