Во вторник, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в ходе которого планируют определиться с дальнейшими действии в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщил бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Во вторник днем проходит заседание Совета безопасности и обороны Украины в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Ожидается, что по итогам СНБО президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц, согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - заяви экс-нардеп.

Напомним, в КСУ заявили, что заявили, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В обратном случае, судья продолжает выполнение обязанностей.

Однако в Офисе президента нашли лазейку, с помощью которой все-так можно отстранить Тупицкого от выполнения обязанностей. Согласно уголовно-процессуальному кодексу Украины президент имеет право отстранить от исполнения обязанностей лицо, которое были им назначено, на основании ходатайства органов прокуратуры. А Александр Тупицкий был назначен на должность по квоте президента.

Также сообщалось, что 28 декабря Тупицкий не явился для вручения подозрения в Офис генпрокурора, после чего ему отправили подозрение по почте. Позже в КСУ заявили, что у Тупицкого была уважительная причина по которой он не пришел в в Офис генпрокурора.