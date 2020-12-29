После отмены старой, разработанной еще в советские времена инструкции о принудительном кормлении арестантов, которые объявили голодовку, с применением шлангов в нос, роторасширителей и других средневековых орудий пыток, встал вопрос как же уберечь голодающего узника от смерти законными методами.

Инициативу проявил министр юстиции Денис Малюська, с подачи которого был разработан законопроект, предлагающий принудительное кормление вписать прямо в Уголовный процессуальный кодекс и применять его по решению суда при наличии ходатайства прокурора.

Ведомство Малюськи инициировало внесение в УПК Украины новой статьи 206-1 под рабочим названием: "Определение следственного судьи, суда о принудительном кормлении подозреваемого, обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде содержания под стражей" следующего содержания:

К подозреваемому, обвиняемому, к которому применена мера пресечения в виде содержания под стражей и заявившему об отказе от принятия пищи, может быть применено принудительное кормление на основании определения следственного судьи, суда. Применение принудительного кормления без определения следственного судьи, суда запрещается. Ходатайство о принудительном кормлении подозреваемого, обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде содержания под стражей, и материалы, которыми оно обосновывается, подаются прокурором на основании сведений от учреждения предварительного заключения, учреждения здравоохранения в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого содержится подозреваемый, обвиняемый. Указанное ходатайство должно содержать краткое изложение обстоятельств, предшествовавших отказу от пищи и голоданию.

К ходатайству обязательно прилагается заключение врача о том, что подозреваемому, обвиняемому, который заявил об отказе от принятия пищи, грозит значительное ухудшение состояния здоровья и существует очевидная угроза его жизни, что подтверждается соответствующими медицинскими документами, которые содержат результаты лабораторных, инструментальных и других необходимых исследований. Ходатайство о принудительном кормлении подозреваемого, обвиняемого рассматривается следственным судьей, судом безотлагательно, но не позднее чем через двадцать четыре часа с момента его поступления в суд.



О времени и месте рассмотрения ходатайства уведомляется прокурор, лицо, в отношении которого решается вопрос о принудительном кормлении, защитник, руководство соответствующего учреждения предварительного заключения, учреждения здравоохранения, а в случае решения вопроса о принудительном кормлении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого - также соответствующие службы по делам детей.

Неприбытие в судебное заседание лиц, которые были должным образом проинформированы о месте и времени рассмотрения ходатайства, не препятствует проведению рассмотрения, кроме случаев, когда их участие признано следственным судьей, судом обязательным или они сообщили об уважительных причинах неявки.

Рассмотрение ходатайства о принудительном кормлении подозреваемого, обвиняемого может быть проведено в режиме видеоконференции.

По ходатайству подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого решается вопрос о принудительном кормлении, или его защитника следственный судья, суд уполномочен вызвать врача для установления состояния здоровья подозреваемого, обвиняемого и существования очевидной угрозы его жизни, вызванной отказом от принятия пищи".

Указанный законопроект уже успели одобрить в Главном научно-экспертном управлении и профильном правоохранительном комитете. Правда инициаторы изменений в законодательство не потрудились разработать новую инструкцию каким же образом при наличии определения суда сотрудникам СИЗО или исправительных учреждений выполнять принудительное кормление.

Если заключенный наотрез отказывается принимать пищу, то любое насилие потом будет признано Европейским судом по правам человека пыткой. Подобные решения ЕСПЧ уже выносил, например, в деле "Невмержицкий против Украины", которым принудительное кормление сидельца в Киевском СИЗО признано пытками.

Ранее "Страна" писала о том, что министр Малюська придумал новый вид наказания для преступников.

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