Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом.

Новогоднее поздравление записывали сразу в четырех локациях: на Банковой, в Мариинском парке, на Михайловской площади и около Софийского собора возле главной елки страны. Для этого понадобилось несколько дублей.

Впрочем, большого сюрприза не получилось.

Поздравление президента с 2021 годом

В этом году Зеленский "поздравил" украинцев на несколько часов раньше, чем нужно - его поздравление в полном объеме слили в Сеть.

Президент выбрал, как всегда, нестандартный формат. Он обращался к народу, по факту беседуя с приглашенными к президенту детьми - объясняя им, что произошло со страной в этом году.

Год, по мнению президента, был тяжелым. Причины - коронавирус, природные катаклизмы. Но больше, конечно, говорилось о достижениях.

Часть из них - вряд ли для детских ушей, однако камера постоянно переключалась на удивленные детские лица, которые внимали рассуждениям президента о "максимальном военном бюджете", "строительстве корветов" или о том, как некие враги не сумели поссорить Украину со США и другими международными партнерами.

Среди таких партнеров в поздравлении мелькнули лица президентов Турции, Франции, Канады, Америки (Трамп и Байден). Довольно странный формат для поздравления украинцев с новым годом - вставлять в него фотографии глав других государств. Как бы подчеркивая дефицит самодостаточности.

Также достаточно странно для детей прозвучала критика политических оппонентов, которые "набрасывали на вентилятор соцсетей".

Не забыл Зеленский и неподконтрольные территории. Он заявил, что их поздравили с Новым годом на час раньше, но он знает, что Крым и Донбасс ждут праздника по украинскому времени. Предложив отмотать стрелки на час назад. Это президент сказал на русском языке.

Закончил он снова в окружении детей, с которыми дал обратный отсчет до наступления нового года.

Речь президента комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Общее впечатление от новогоднего обращения Зеленского.

Намного меньше идеологических моментов, чем в прошлом году.

Тогда, напомним, Зе говорил, что нет разницы кто на каком языке общается, кто по какой улице ходит. Говорил другие примирительные вещи.

В этом году ничего такого нет.

Общие слова, перечисление достижений. Обычная по сути новогодняя речь президента, которая подана по форме в необычном ключе (монтаж, дети, нарезка кадров).

Единственное, что было нестандартным - это переход в конце выступления на русский язык, когда Зеленский обращался к жителям Крыма и неподконтрольного Донбасса.

Зеленский им сказал, что они уже час живут в новом году (из-за разницы по времени), но он знает, что люди все равно "ждут, чтоб отметить по украинскому времени". И пожелал им перевести "часы назад".

Но во-первых, само по себе выражение "перевести часы/время назад" - это очень спорная аллюзия. Не о прогрессе.

Во-вторых, слова эти Зеленский произносил на русском языке. На своём родном, к слову, языке. Понятно почему - чтоб показать жителям Донбасса и Крыма, что они для Украины "свои".

Но этот ход имел бы какое значение, если б президент дополнил свои слова обещанием отменить в новом году дискриминационный закон о тотальной украинизации. В доказательство того, что русскоязычные граждане для Украины "свои".

А без этого - обращение Зеленского просто слова.

В которые все меньше верят".

Как Зеленский поздравлял год назад

Президентское поздравление с 2020 годом записывали на ВДНХ - там же, где снимали сериал "Слуга народа". Оно было необычным по форме, поскольку напоминало не официальное обращение, а клип.

Кроме президента в кадре появились такие известные украинцы, как Василий Вирастюк, Леонид Кравчук, Жан Беленюк, Сергей Бубка, Маша Ефросинина, Александр Усик, Олег Винник.

Обращаясь к народу Владимир Зеленский говорил о том, что "в паспорте нет строки "ватник" или "бандеровец", есть графа: украинец". Смысл речи был объединительным. Чего почти не было спустя год.

"В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить" - сказал президент в новогоднем обращении.

Обращение Зеленского тогда рассердило сторонников национал-патриотического курса и вызвало вал их негативных комментариев. Они заявили, что президент хочет разрушить рамку нашего идеологического доминирования и вписать в нее "ватников".

Им не понравился объединительный посыл, прозвучавший "зрадой", а слова "какая разница" поставили в упрек Зеленскому.

Порохоботы называли тех, кто с ними не согласен, не гражданами, а "населением", поскольку "для граждан имеет значение, под каким памятником стоять".

Стихом на злобу дня ответил Вакарчук, который тогда возглавлял партию "Голос": "Для мене є різниця, з ким, куди і звідки". А нардеп от партии Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что примирение украинцев "из разных уголков страны" - это вообще идея Путина.

При этом многим украинцам тогдашнее поздравление президента понравилось, хотя они и отмечали, что красивых слов наслушались еще на дебатах с Порошенко, а теперь ждут дел.

Согласно данным группы "Рейтинг", 76% опрошенных видели прошлогоднее новогоднее поздравление президента Зеленского. Среди них две трети оценили его положительно, 22% — нейтрально, 13% — отрицательно.