Национальный союз писателей Украины (НСПУ) не будет публиковать в своих изданиях произведения писателей тех стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях "выступили против территориальной целостности Украины". Среди таких указаны Россия, Армения, Беларусь и еще 14 стран.

Такое решение было принято на заседании Секретариата Национального союза писателей Украины, сообщила пресс-служба организации в "Украинской литературной газете".

"Принято решение прекратить публикации в изданиях НСПУ произведений писателей тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины. Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - говорится в сообщении.

Также в НСПУ добавили, что исключением могут быть публикации произведений уже умерших классиков, а также современных писателей указанных стран, которые "публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации".

"Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, "круглые столы", конференции и т.д.) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении, и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины", - подчеркнули в организации.

НСПУ ознакомит с этим постановлением министерство культуры и информационной политики Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Украинский институт при МИД Украины а также Украинскую ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей.

Напомним, недавно Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из России трех детских книг из-за "пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики".

А в прошлом году государство выделило Украинскому институту книги 87 миллионов гривен на закупку книг для библиотек. В итоге выбор учреждения пал, в частности, на произведения детской писательницы Ларисы Ницой, которая известна резкими высказываниям на языковую тему и беглого российского журналиста Аркадия Бабченко, убийство которого в Украине в 2018 году инсценировала СБУ.