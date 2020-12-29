Глава Минздрава Максим Степанов публично сдал анализ своих клеток и стал потенциальным донором костного мозга. Результаты анализа попадут в реестр доноров и не исключено, что образцы министра совпадут с показателями кого-то нуждающегося в подобной операции.

Степанов призвал украинцев последовать его примеру и таким образом расширить базу данных, которая должна включать не менее 20 тысяч образцов, чтобы увеличить вероятность совпадений и получить возможность сделать трансплантацию.

"Это вы сразу даете шанс какому-то ребенку просто выжить, потому что может быть совпадение именно с вашим костным мозгом", - заявил Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что Кабмин на днях принял постановление о создании Единой информ-системы трансплантации внутренних органов и тканей человека. Система будет запущена с 1 января 2021 года и начнет обеспечивать анализ сопоставления данных доноров и реципиентов. Степанов уточнил, что без работы этого важного звена вся система трансплантологии не имеет смысла.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Степанова, Украина должна получить трансплантационную независимость за три года.

Также мы сообщали, что в Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку от умершего мужчины.