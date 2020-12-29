Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес рассказала, что страна закупит партию в 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Венесуэла станет четвертой страной, которая будет использовать российский препарат.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее Министерство здравоохранения Аргентины одобрило применения вакцины "Спутник V". Решение было принято после получения рекомендации от Национальной администрации медицинских технологий лекарственных средств. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не сомневается в качестве препарата и готов первым сделать прививку. Вакцинация в стране началась сегодня, 29 декабря.

Второй страной, которая официально зарегистрировала "Спутник V" и начнет вакцинацию населения этим препаратом, после России, стала Беларусь.

Также сообщалось, что президенты России и Беларуси еще в августе договорились, что республика станет первой страной, куда отправят российскую вакцину от коронавируса.