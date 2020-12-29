Правительство Испании намерено ввести специальный реестр с именами людей, которые отказались прививаться от коронавирусной болезни. Доступ к нему получат власти всех стран Европейского Союза.

Об этом в интервью телеканалу La Sexta сообщил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

"Будет создан реестр тех людей, которые отказались от предложенной вакцинации. Реестр будет передавать нашим европейским партнерам", - сказал чиновник.

По его словам, в этот реестр будет заноситься информация о причинах отказа от вакцинации. Илья добавил, что этот список не будет публичным - его составят "с максимальным уважением к защите данных".

Напомним, вакцинация от коронавируса в Испании и других странах Европейского Союза началась в воскресенье, 27 декабря. Европейские страны одобрили использование препарата, произведенного компаниями Pfizer и BioNTech.

Ранее советник министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев заявил, что наличие сертификата о вакцинации от коронавируса вскоре станет обязательным при международных перелетах и путешествиях.